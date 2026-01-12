https://1prime.ru/20260112/dollar-866410632.html

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 12.01.2026, ПРАЙМ

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Стоимость доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и слабо растет к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T19:23+0300

2026-01-12T19:23+0300

2026-01-12T19:23+0300

экономика

рынок

торги

сша

джером пауэлл

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и слабо растет к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 19.07 курс евро к доллару рос до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 158,02 иены со 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,29% - до 98,84 пункта. Рынки оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. Глава ФРС при этом связал их с давлением действующей администрации. В свою очередь американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учетной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также реконструкция комплекса зданий ФРС является "одной из самых некомпетентных и коррумпированных в истории". Инвесторы также находятся в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, которая запланирована на вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%.

https://1prime.ru/20260112/kursy-866407622.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, джером пауэлл, дональд трамп