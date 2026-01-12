Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар дешевеет к евро и слабо растет к иене на фоне заявлений главы ФРС США Пауэлла
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и слабо растет к иене, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 19.07 курс евро к доллару рос до 1,1677 доллара с 1,1638 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 158,02 иены со 157,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,29% - до 98,84 пункта.
Рынки оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. Глава ФРС при этом связал их с давлением действующей администрации.
В свою очередь американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учетной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также реконструкция комплекса зданий ФРС является "одной из самых некомпетентных и коррумпированных в истории".
Инвесторы также находятся в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США, которая запланирована на вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%.