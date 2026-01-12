https://1prime.ru/20260112/domodedovo-866411800.html

Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января

экономика

бизнес

аэропорт домодедово

россия

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей, следует из лота в ГИС "Торги". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (МСК)", - сообщается на странице лота.

