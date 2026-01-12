https://1prime.ru/20260112/domodedovo-866411800.html
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января - 12.01.2026, ПРАЙМ
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января
Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T19:47+0300
2026-01-12T19:47+0300
2026-01-12T19:55+0300
экономика
бизнес
аэропорт домодедово
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996916_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8c8e89bb5f6d5693a06dc5b193e1b32.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей, следует из лота в ГИС "Торги". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (МСК)", - сообщается на странице лота.
https://1prime.ru/20251230/domodedovo-866068707.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861996916_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_edbe94b8a20320e4d59b85d7a974a5ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт домодедово, россия
Экономика, Бизнес, аэропорт Домодедово, РОССИЯ
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января
Торги по продаже Домодедово назначены на 20 января, начальная цена — более 132 млрд руб
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей, следует из лота в ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (МСК)", - сообщается на странице лота.
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово