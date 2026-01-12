Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января - 12.01.2026, ПРАЙМ
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначены на 20 января
2026-01-12T19:47+0300
2026-01-12T19:55+0300
экономика
бизнес
аэропорт домодедово
россия
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей, следует из лота в ГИС "Торги". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (МСК)", - сообщается на странице лота.
бизнес, аэропорт домодедово, россия
Экономика, Бизнес, аэропорт Домодедово, РОССИЯ
19:47 12.01.2026 (обновлено: 19:55 12.01.2026)
 
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Торги по продаже "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово", назначены на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей, следует из лота в ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Начальная цена 132 265 816 005,00 ₽. Дата проведения торгов 20.01.2026 15:00 (МСК)", - сообщается на странице лота.
Силуанов анонсировал аукцион по приватизации аэропорта Домодедово
30 декабря 2025, 09:45
30 декабря 2025, 09:45
 
Экономика Бизнес аэропорт Домодедово РОССИЯ
 
 
