Экс-глава МИД Австрии рассказала, что пользуется мессенджером Мах

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что пользуется мессенджером Мах, однако его трудно осваивать, потому что пока он работает только на русском языке. "Да, я зарегистрировалась в Мах, но для меня в нем есть проблема – он работает только на русском. Я могу пользоваться им, чтобы звонить, но не могу использовать для чего-то еще, поскольку попросту не понимаю некоторые команды. Кроме того, у меня есть друзья в Ливане, Австрии, Франции, один в Иерусалиме, и ни у кого нет российской сим-карты, а звонить по Мах можно только пользователям с российской сим-картой", - сказала она. При этом Кнайсль отметила, что важная функция, которой ей не хватает в Мах - автоматический перевод сообщений. По ее словам, он необходим для тех, кто проживает в России, но не говорит по-русски на достаточном уровне. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". Полное интервью Карин Кнайсль читайте на сайте www.ria.ru 12 января в 8.00 мск.

