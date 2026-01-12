Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/finuslugi-866405307.html
В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам
В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам - 12.01.2026, ПРАЙМ
В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам
Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших российских банках на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T17:03+0300
2026-01-12T17:21+0300
финансы
банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_548db7055b1657ec0638e926552e5f52.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших российских банках на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря 2025 года снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "После снижения ключевой ставки до 16% средние ставки по вкладам снизились на 0,15-0,37 процентного пункта. Об этом свидетельствуют расчеты индекса вкладов "Финуслуг" в топ-20 банках по состоянию на 12 января 2026 года. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших банках по объему депозитов населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего снизились ставки по коротким вкладам: на три и шесть месяцев (по -0,37 процентного пункта). В итоге средняя ставка по вкладу со сроком на три месяца в топ-20 составила 15,14%, по полугодовым – 14,37%. Средняя ставка по годовым вкладам снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,25%. Доходность длинных вкладов со сроком от 1,5 года до трех лет снизилась на 0,15-0,17 процентного пункта. Наиболее высокие средние ставки в топ-20 предлагаются по вкладам со сроком на три месяца (15,14%), наименее высокие по трехлетним вкладам – 10,72%, сообщает финансовый маркетплейс.
https://1prime.ru/20260103/banki-866183776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_5f4bf5e26c7f7fc00c1282e24b33591e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
17:03 12.01.2026 (обновлено: 17:21 12.01.2026)
 
В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам

"Финуслуги": в 13 из 20 крупнейших банках России снизились ставки по вкладам

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших российских банках на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря 2025 года снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году
3 января, 15:58
"После снижения ключевой ставки до 16% средние ставки по вкладам снизились на 0,15-0,37 процентного пункта. Об этом свидетельствуют расчеты индекса вкладов "Финуслуг" в топ-20 банках по состоянию на 12 января 2026 года. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших банках по объему депозитов населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильнее всего снизились ставки по коротким вкладам: на три и шесть месяцев (по -0,37 процентного пункта). В итоге средняя ставка по вкладу со сроком на три месяца в топ-20 составила 15,14%, по полугодовым – 14,37%. Средняя ставка по годовым вкладам снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,25%.
Доходность длинных вкладов со сроком от 1,5 года до трех лет снизилась на 0,15-0,17 процентного пункта. Наиболее высокие средние ставки в топ-20 предлагаются по вкладам со сроком на три месяца (15,14%), наименее высокие по трехлетним вкладам – 10,72%, сообщает финансовый маркетплейс.
 
ФинансыБанкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала