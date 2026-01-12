В 13 крупнейших российских банках снизились ставки по вкладам

https://1prime.ru/20260112/finuslugi-866405307.html

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших российских банках на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря 2025 года снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. "После снижения ключевой ставки до 16% средние ставки по вкладам снизились на 0,15-0,37 процентного пункта. Об этом свидетельствуют расчеты индекса вкладов "Финуслуг" в топ-20 банках по состоянию на 12 января 2026 года. Ставки по вкладам снизились в 13 из 20 крупнейших банках по объему депозитов населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего снизились ставки по коротким вкладам: на три и шесть месяцев (по -0,37 процентного пункта). В итоге средняя ставка по вкладу со сроком на три месяца в топ-20 составила 15,14%, по полугодовым – 14,37%. Средняя ставка по годовым вкладам снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,25%. Доходность длинных вкладов со сроком от 1,5 года до трех лет снизилась на 0,15-0,17 процентного пункта. Наиболее высокие средние ставки в топ-20 предлагаются по вкладам со сроком на три месяца (15,14%), наименее высокие по трехлетним вкладам – 10,72%, сообщает финансовый маркетплейс.

