https://1prime.ru/20260112/franceinfo-866393874.html

Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ

Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ

Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ

Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T12:05+0300

2026-01-12T12:05+0300

2026-01-12T12:05+0300

бизнес

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863510870_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_ed5f248d6d1d6564483d54e0dd7e16f6.jpg

ПАРИЖ, 12 янв – ПРАЙМ. Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo. Ранее власти Франции временно запретили движение грузовых машин в ряде департаментов по соображениям безопасности из-за снега и гололедицы. "На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем нехватку яиц на полках супермаркетов… Прошлая неделя была особенно напряженной, поскольку поставки были нарушены из-за снега и шторма. Грузовики не могли осуществлять доставки. Непогода добавилась к проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся в течение нескольких месяцев", - говорится в материале. Основной причиной такого дефицита стал рост потребления яиц, поскольку это полезный, недорогой и простой в приготовлении белок, передает радиостанция. Один француз в среднем потребляет более 220 яиц в год, что означает потребность в производстве дополнительно 300 миллионов яиц в год, сообщает franceinfo. Однако производство не поспевает за ростом спроса, и для стабилизации рыночного равновесия необходимо ежегодно дополнительно разводить еще миллион кур-несушек, сказано в материале. Отмечается, что ситуация также осложняется изменениями в самой отрасли, предполагающими строительство новых курятников и других многочисленных сооружений. При этом импорт не сможет полностью решить проблему пустых полок в магазинах, поскольку именно Франция является лидером по производству яиц в ЕС, а другие европейские страны тоже сталкиваются с их нехваткой, в том числе из-за птичьего гриппа.

https://1prime.ru/20251223/fas-865834184.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, ес