https://1prime.ru/20260112/franceinfo-866393874.html
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ
Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T12:05+0300
2026-01-12T12:05+0300
2026-01-12T12:05+0300
бизнес
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863510870_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_ed5f248d6d1d6564483d54e0dd7e16f6.jpg
ПАРИЖ, 12 янв – ПРАЙМ. Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo. Ранее власти Франции временно запретили движение грузовых машин в ряде департаментов по соображениям безопасности из-за снега и гололедицы. "На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем нехватку яиц на полках супермаркетов… Прошлая неделя была особенно напряженной, поскольку поставки были нарушены из-за снега и шторма. Грузовики не могли осуществлять доставки. Непогода добавилась к проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся в течение нескольких месяцев", - говорится в материале. Основной причиной такого дефицита стал рост потребления яиц, поскольку это полезный, недорогой и простой в приготовлении белок, передает радиостанция. Один француз в среднем потребляет более 220 яиц в год, что означает потребность в производстве дополнительно 300 миллионов яиц в год, сообщает franceinfo. Однако производство не поспевает за ростом спроса, и для стабилизации рыночного равновесия необходимо ежегодно дополнительно разводить еще миллион кур-несушек, сказано в материале. Отмечается, что ситуация также осложняется изменениями в самой отрасли, предполагающими строительство новых курятников и других многочисленных сооружений. При этом импорт не сможет полностью решить проблему пустых полок в магазинах, поскольку именно Франция является лидером по производству яиц в ЕС, а другие европейские страны тоже сталкиваются с их нехваткой, в том числе из-за птичьего гриппа.
https://1prime.ru/20251223/fas-865834184.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863510870_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_602e1e37eb8cd9f958e675e01f26f2e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, франция, ес
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ
Franceinfo: сильные снегопады усугубили нехватку яиц во Франции
ПАРИЖ, 12 янв – ПРАЙМ.
Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo
.
Ранее власти Франции
временно запретили движение грузовых машин в ряде департаментов по соображениям безопасности из-за снега и гололедицы.
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
"На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем нехватку яиц на полках супермаркетов… Прошлая неделя была особенно напряженной, поскольку поставки были нарушены из-за снега и шторма. Грузовики не могли осуществлять доставки. Непогода добавилась к проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся в течение нескольких месяцев", - говорится в материале.
Основной причиной такого дефицита стал рост потребления яиц, поскольку это полезный, недорогой и простой в приготовлении белок, передает радиостанция. Один француз в среднем потребляет более 220 яиц в год, что означает потребность в производстве дополнительно 300 миллионов яиц в год, сообщает franceinfo.
Однако производство не поспевает за ростом спроса, и для стабилизации рыночного равновесия необходимо ежегодно дополнительно разводить еще миллион кур-несушек, сказано в материале. Отмечается, что ситуация также осложняется изменениями в самой отрасли, предполагающими строительство новых курятников и других многочисленных сооружений.
При этом импорт не сможет полностью решить проблему пустых полок в магазинах, поскольку именно Франция является лидером по производству яиц в ЕС,
а другие европейские страны тоже сталкиваются с их нехваткой, в том числе из-за птичьего гриппа.