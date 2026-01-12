Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ - 12.01.2026, ПРАЙМ
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ
2026-01-12T12:05+0300
2026-01-12T12:05+0300
ПАРИЖ, 12 янв – ПРАЙМ. Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo. Ранее власти Франции временно запретили движение грузовых машин в ряде департаментов по соображениям безопасности из-за снега и гололедицы. "На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем нехватку яиц на полках супермаркетов… Прошлая неделя была особенно напряженной, поскольку поставки были нарушены из-за снега и шторма. Грузовики не могли осуществлять доставки. Непогода добавилась к проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся в течение нескольких месяцев", - говорится в материале. Основной причиной такого дефицита стал рост потребления яиц, поскольку это полезный, недорогой и простой в приготовлении белок, передает радиостанция. Один француз в среднем потребляет более 220 яиц в год, что означает потребность в производстве дополнительно 300 миллионов яиц в год, сообщает franceinfo. Однако производство не поспевает за ростом спроса, и для стабилизации рыночного равновесия необходимо ежегодно дополнительно разводить еще миллион кур-несушек, сказано в материале. Отмечается, что ситуация также осложняется изменениями в самой отрасли, предполагающими строительство новых курятников и других многочисленных сооружений. При этом импорт не сможет полностью решить проблему пустых полок в магазинах, поскольку именно Франция является лидером по производству яиц в ЕС, а другие европейские страны тоже сталкиваются с их нехваткой, в том числе из-за птичьего гриппа.
12:05 12.01.2026
 
Непогода усугубила нехватку яиц во Франции, сообщили СМИ

Franceinfo: сильные снегопады усугубили нехватку яиц во Франции

© РИА Новости . Сергей КомпанийченкоЯйца
Яйца - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Сергей Компанийченко
ПАРИЖ, 12 янв – ПРАЙМ. Недавние сильные снегопады во Франции усугубили нехватку яиц в магазинах страны, продолжающуюся уже несколько месяцев, сообщила в понедельник радиостанция franceinfo.
Ранее власти Франции временно запретили движение грузовых машин в ряде департаментов по соображениям безопасности из-за снега и гололедицы.
Покупатель выбирает куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
23 декабря 2025, 12:55
"На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем нехватку яиц на полках супермаркетов… Прошлая неделя была особенно напряженной, поскольку поставки были нарушены из-за снега и шторма. Грузовики не могли осуществлять доставки. Непогода добавилась к проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся в течение нескольких месяцев", - говорится в материале.
Основной причиной такого дефицита стал рост потребления яиц, поскольку это полезный, недорогой и простой в приготовлении белок, передает радиостанция. Один француз в среднем потребляет более 220 яиц в год, что означает потребность в производстве дополнительно 300 миллионов яиц в год, сообщает franceinfo.
Однако производство не поспевает за ростом спроса, и для стабилизации рыночного равновесия необходимо ежегодно дополнительно разводить еще миллион кур-несушек, сказано в материале. Отмечается, что ситуация также осложняется изменениями в самой отрасли, предполагающими строительство новых курятников и других многочисленных сооружений.
При этом импорт не сможет полностью решить проблему пустых полок в магазинах, поскольку именно Франция является лидером по производству яиц в ЕС, а другие европейские страны тоже сталкиваются с их нехваткой, в том числе из-за птичьего гриппа.
 
