https://1prime.ru/20260112/garibashvili-866403521.html

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег - 12.01.2026, ПРАЙМ

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T15:16+0300

2026-01-12T15:16+0300

2026-01-12T15:58+0300

грузия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/12/863667601_0:0:2641:1486_1920x0_80_0_0_14221b7e504d55e0a265508e85a8f186.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны. "Генеральная прокуратура Грузии оформила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили процессуальное соглашение, согласно которому бывшему премьер-министру… определена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении. В октябре генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари. СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.

https://1prime.ru/20260102/granitsa-866166392.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия