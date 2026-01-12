Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег - 12.01.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег - 12.01.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T15:16+0300
2026-01-12T15:58+0300
грузия
ТБИЛИСИ, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны. "Генеральная прокуратура Грузии оформила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили процессуальное соглашение, согласно которому бывшему премьер-министру… определена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении. В октябре генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари. СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
грузия
грузия
ГРУЗИЯ
15:16 12.01.2026 (обновлено: 15:58 12.01.2026)
 
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в легализации незаконных доходов

© РИА Новости . Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Ираклий Гарибашвили . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
ТБИЛИСИ, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны.
"Генеральная прокуратура Грузии оформила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили процессуальное соглашение, согласно которому бывшему премьер-министру… определена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет", - говорится в сообщении.
2 января, 20:19
"Застряли сотни". СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Грузии
2 января, 20:19
Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении.
В октябре генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари.
СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
 
ГРУЗИЯ
 
 
