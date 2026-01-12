Экс-премьер Грузии Гарибашвили признался в отмывании денег

https://1prime.ru/20260112/garibashvili-866403521.html
ТБИЛИСИ, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и будет приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает генеральная прокуратура страны. "Генеральная прокуратура Грузии оформила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили процессуальное соглашение, согласно которому бывшему премьер-министру… определена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) и должен передать государству деньги, изъятые при обыске у него дома (6,5 миллиона долларов). "Ираклий Гарибашвили признаёт вину и соглашается с условиями процессуального соглашения. Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры на процессуальное соглашение", - уточняется в сообщении. В октябре генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в 1 миллион лари. СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
