"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
2026-01-12T21:39+0300
2026-01-12T21:39+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу. По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 миллиарда кубических метров газа (на 24,8% выше показателя 2024 года)", - говорится в сообщении. Таким образом, компания поставила в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию, уточняется там же.
21:39 12.01.2026
 
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу. По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 миллиарда кубических метров газа (на 24,8% выше показателя 2024 года)", - говорится в сообщении.
Таким образом, компания поставила в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию, уточняется там же.
