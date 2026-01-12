https://1prime.ru/20260112/gaz-866416662.html

"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу

2026-01-12T21:39+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу. По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 миллиарда кубических метров газа (на 24,8% выше показателя 2024 года)", - говорится в сообщении. Таким образом, компания поставила в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию, уточняется там же.

