https://1prime.ru/20260112/gaz-866416662.html
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
"Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров,... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:39+0300
2026-01-12T21:39+0300
2026-01-12T21:39+0300
экономика
газ
китай
европа
турция
газпром
сила сибири
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53f38f52be189ace7f952fb32d974a2f.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров, сообщила компания. "В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу. По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 миллиарда кубических метров газа (на 24,8% выше показателя 2024 года)", - говорится в сообщении. Таким образом, компания поставила в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию, уточняется там же.
https://1prime.ru/20260112/gazprom-866416125.html
китай
европа
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/22/841332283_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f63affbc8118bf1920412c904796c377.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, европа, турция, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Экономика, Газ, КИТАЙ, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, Газпром, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу
"Газпром" в 2025 году впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу,