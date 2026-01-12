Суд в Петербурге удовлетворил иск "Газпром экспорта" к немецкой компании
"Газпром экспорт" в суде в Петербурге добился антиискового запрета для "дочки" Uniper
"Газпром"
"Газпром". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20-процентной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" по территории Германии) об антиисковом запрете, следует из материалов дела.
Как сообщалось в декабре в картотеке арбитражных дел, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 12 января рассмотрение иска "Газпром экспорта" к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Как указано на ее сайте, эта компания входит в холдинг Uniper Global Commodities SE и владеет долей в 20% в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы. Иск "Газпром экспорта", согласно материалам дела, заявлен о запрете продолжать арбитражное разбирательство.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела по итогам заседания арбитражного суда в понедельник.
Текст судебного акта пока не опубликован.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга с октября 2023 года регулярно удовлетворяет иски "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам. Все они относятся к введению запрета на продолжение судебных разбирательств между сторонами за рубежом.
Так, в марте 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Тогда же суд удовлетворил иск "Газпром экспорта" к Uniper Global Commodities SE и к METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.