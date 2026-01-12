https://1prime.ru/20260112/gazprom-866416125.html

"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию в 2025 году

"Газпром" в 2025 году увеличил поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, в Грузию – на 40,4%, сообщила компания. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T21:32+0300

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в 2025 году увеличил поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 22,2%, в Грузию – на 40,4%, сообщила компания. "Газпром" продолжает надежно поставлять газ в ближнее зарубежье. В 2025 году вырос экспорт в Центральную Азию и Закавказье. В частности, компания увеличила поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан на 22,2%, в Грузию – на 40,4%", - говорится в Telegram-канале компании.

