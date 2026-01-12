Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплату - 12.01.2026
В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплату
2026-01-12T00:16+0300
2026-01-12T00:16+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили обязательно проводить индексацию заработных плат не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в ТК РФ будет внесен в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации … после слов "локальными нормативными актами" словами "не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в проекте федерального закона. В настоящее время законодательством предусматривается обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию зарплаты в целях сохранения её покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены. Проектом предлагается закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. Введение данной нормы, по мнению авторов инициативы, обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации заработной платы. "Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки, минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации - не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказал Нилов РИА Новости.
2026
россия
Экономика, РОССИЯ
00:16 12.01.2026
 
В Госдуме предложили ежегодно индексировать зарплату

Депутаты ГД предложили ежегодно индексировать зарплату не реже одного раза в год

