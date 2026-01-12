Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о повышенной надбавке к пенсии - 12.01.2026
В Госдуме рассказали о повышенной надбавке к пенсии
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). "Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права", - сказал Панеш. По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля. "При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев", - отметил парламентарий.
В Госдуме рассказали о повышенной надбавке к пенсии

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Повышенную надбавку к пенсии в России получают пожилые люди старше 80 лет, а также инвалиды первой группы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Есть повышенные варианты фиксированной выплаты. С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере, то есть 19 169,38 рубля, дальше применяются районные надбавки при наличии права", - сказал Панеш.
По его словам, дополнительная надбавка на уход с 1 января 2026 года установлена в размере 1 413,86 рубля.
"При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого, учитывают максимум трех иждивенцев", - отметил парламентарий.
 
