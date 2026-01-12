Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы для предприятий с УСН - 12.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260112/gosduma-866384761.html
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы для предприятий с УСН
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы для предприятий с УСН - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы для предприятий с УСН
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T05:02+0300
2026-01-12T05:28+0300
финансы
экономика
банки
леонид слуцкий
лдпр
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), вплоть до трех лет. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает предоставить предприятиям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность пользоваться расширенными кредитными каникулами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Документ предусматривает возможность предоставления кредитных каникул сроком до трех лет. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, если сейчас не поддержать тех, кто рискнул открыть свое дело - завтра сотни малых предприятий будут вынуждены закрыться, объявив себя банкротами, а тысячи человек по всей стране останутся безработными. "Поэтому, ЛДПР считает правильным, вместо текущих шести месяцев, дать возможность малому бизнесу, который использует УСН, продлить кредитные каникулы на весь срок переходного периода, то есть с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - отметил он. По мнению парламентария, такой подход позволит бизнесу перестроиться, сохранить рабочие места и не урезать зарплаты. Кроме того, Слуцкий добавил, что принятие данной нормы позволит людям сохранить свое дело, в том время как на банках "не повиснут многомиллионные кредиты, которые некому больше погашать". В России с 1 января 2026 года поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС. Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
финансы, банки, леонид слуцкий, лдпр
Финансы, Экономика, Банки, Леонид Слуцкий, ЛДПР
05:02 12.01.2026 (обновлено: 05:28 12.01.2026)
 
В Госдуме предложили продлить кредитные каникулы для предприятий с УСН

ЛДПР предложила продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих УСН

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), вплоть до трех лет.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает предоставить предприятиям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность пользоваться расширенными кредитными каникулами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предусматривает возможность предоставления кредитных каникул сроком до трех лет.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, если сейчас не поддержать тех, кто рискнул открыть свое дело - завтра сотни малых предприятий будут вынуждены закрыться, объявив себя банкротами, а тысячи человек по всей стране останутся безработными.
"Поэтому, ЛДПР считает правильным, вместо текущих шести месяцев, дать возможность малому бизнесу, который использует УСН, продлить кредитные каникулы на весь срок переходного периода, то есть с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - отметил он.
По мнению парламентария, такой подход позволит бизнесу перестроиться, сохранить рабочие места и не урезать зарплаты. Кроме того, Слуцкий добавил, что принятие данной нормы позволит людям сохранить свое дело, в том время как на банках "не повиснут многомиллионные кредиты, которые некому больше погашать".
В России с 1 января 2026 года поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС. Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
 
ЭкономикаФинансыБанкиЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
