Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ выполнили все задания гособоронзаказа, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Что касается оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа", - сказал Мантуров.Особый акцент сделан на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции, отметил вице-премьер.
