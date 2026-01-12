Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа - 12.01.2026
Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа
Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ выполнили все задания гособоронзаказа, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ выполнили все задания гособоронзаказа, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Что касается оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа", - сказал Мантуров.Особый акцент сделан на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции, отметил вице-премьер.
13:42 12.01.2026
 
Мантуров отчитался перед Путиным о выполнении гособоронзаказа

Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ выполнили все задания гособоронзаказа, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа", - сказал Мантуров.
Особый акцент сделан на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции, отметил вице-премьер.
