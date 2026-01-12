Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию - 12.01.2026
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию - 12.01.2026, ПРАЙМ
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию
ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию, выделив на эти цели 530 миллионов евро в течение семилетнего периода с 2028 года, заявила глава Урсула фон... | 12.01.2026, ПРАЙМ
РИМ, 12 янв - ПРАЙМ. ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию, выделив на эти цели 530 миллионов евро в течение семилетнего периода с 2028 года, заявила глава Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду европейских СМИ. "В нашем проекте бюджета (на 2028-2034 годы.) мы удвоили финансирование, доведя его до примерно 530 миллионов, что демонстрирует нашу приверженность партнерству и важность безопасности в Арктике", - приводит слова фон дер Ляйен итальянская газета Corriere della Sera. Издание отмечает, что Вашингтон готов потратить "на убеждение гренландцев" до шести миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией . В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии . Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии , окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию

Фон дер Ляйен: Евросоюз вдвое увеличит расходы на Гренландию

РИМ, 12 янв - ПРАЙМ. ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию, выделив на эти цели 530 миллионов евро в течение семилетнего периода с 2028 года, заявила глава Урсула фон дер Ляйен в интервью ряду европейских СМИ.
"В нашем проекте бюджета (на 2028-2034 годы.) мы удвоили финансирование, доведя его до примерно 530 миллионов, что демонстрирует нашу приверженность партнерству и важность безопасности в Арктике", - приводит слова фон дер Ляйен итальянская газета Corriere della Sera.
Издание отмечает, что Вашингтон готов потратить "на убеждение гренландцев" до шести миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией .
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии . Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии , окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
 
