Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике президента США Дональда Трампа. Гренландия присоединилась к ЕС вместе с Данией в 1973 году, но после получения широкой автономии в 1979 году инициировала процесс выхода из состава сообщества. "Сейчас как раз самое время четко предложить Гренландии членство в ЕС, а заодно и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, которая недавно обсуждалась в Европейском парламенте", - написал Хабек в статье для газеты The Guardian. Хабек полагает, что возвращение Гренландии в состав ЕС станет "должной реакцией" европейских стран на притязания Трампа. По его мнению, остров мог бы получить членство в ЕС к 2026 или 2027 году. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

