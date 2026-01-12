Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260112/grenlandiya-866416806.html
Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС
Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС - 12.01.2026, ПРАЙМ
Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС
Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:42+0300
2026-01-12T21:42+0300
политика
мировая экономика
гренландия
сша
дания
роберт хабек
дональд трамп
ес
the guardian
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике президента США Дональда Трампа. Гренландия присоединилась к ЕС вместе с Данией в 1973 году, но после получения широкой автономии в 1979 году инициировала процесс выхода из состава сообщества. "Сейчас как раз самое время четко предложить Гренландии членство в ЕС, а заодно и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, которая недавно обсуждалась в Европейском парламенте", - написал Хабек в статье для газеты The Guardian. Хабек полагает, что возвращение Гренландии в состав ЕС станет "должной реакцией" европейских стран на притязания Трампа. По его мнению, остров мог бы получить членство в ЕС к 2026 или 2027 году. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
https://1prime.ru/20260112/grenlandiya-866400882.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d3409b023a3bd242f9d9a69798593fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, гренландия, сша, дания, роберт хабек, дональд трамп, ес, the guardian, нато
Политика, Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Роберт Хабек, Дональд Трамп, ЕС, The Guardian, НАТО
21:42 12.01.2026
 
Экс-вице-канцлер Германии предложил вернуть Гренландию в ЕС

Вернуть Гренландию в состав ЕС предложили в Германии в ответ на притязания Трампа

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике президента США Дональда Трампа.
Гренландия присоединилась к ЕС вместе с Данией в 1973 году, но после получения широкой автономии в 1979 году инициировала процесс выхода из состава сообщества.
"Сейчас как раз самое время четко предложить Гренландии членство в ЕС, а заодно и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, которая недавно обсуждалась в Европейском парламенте", - написал Хабек в статье для газеты The Guardian.
Хабек полагает, что возвращение Гренландии в состав ЕС станет "должной реакцией" европейских стран на притязания Трампа. По его мнению, остров мог бы получить членство в ЕС к 2026 или 2027 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Евросоюз увеличит расходы на Гренландию
14:33
 
ПолитикаМировая экономикаГренландияСШАДАНИЯРоберт ХабекДональд ТрампЕСThe GuardianНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала