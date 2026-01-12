Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Гендиректор пивоваренного концерна Heineken Долф ван ден Бринк (Dolf van den Brink) сообщил о решении уйти в отставку, компания начинает поиск нового главы, говорится в релизе Heineken. "Heineken N.V. сегодня объявила, что генеральный директор и председатель правления Долф ван ден Бринк уведомил наблюдательный совет о своем решении уйти с должности 31 мая 2026 года", - указывается в сообщении. Набсовет начинает поиск преемника, в то время как ван ден Бринк согласился остаться в качестве консультанта в течение восьми месяцев с 1 июня 2026 года, отмечается в релизе. Долф ван ден Бринк был назначен главой концерна 1 июня 2020 года, а работать в компании начал в 1998 году. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
10:46 12.01.2026
 
Гендиректор Heineken уйдет в отставку

Гендиректор Heineken Долф ван ден Бринк объявил о решении уйти в отставку

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоваренная компания
Пивоваренная компания - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Пивоваренная компания. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Гендиректор пивоваренного концерна Heineken Долф ван ден Бринк (Dolf van den Brink) сообщил о решении уйти в отставку, компания начинает поиск нового главы, говорится в релизе Heineken.
"Heineken N.V. сегодня объявила, что генеральный директор и председатель правления Долф ван ден Бринк уведомил наблюдательный совет о своем решении уйти с должности 31 мая 2026 года", - указывается в сообщении.
Набсовет начинает поиск преемника, в то время как ван ден Бринк согласился остаться в качестве консультанта в течение восьми месяцев с 1 июня 2026 года, отмечается в релизе.
Долф ван ден Бринк был назначен главой концерна 1 июня 2020 года, а работать в компании начал в 1998 году.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
 
БизнесHeineken
 
 
Заголовок открываемого материала