Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря
2026-01-12T18:11+0300
рынок
торги
индексы
мосбиржа
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе основной сессии понедельника опустился ниже 2700 пунктов впервые с 9 декабря, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.58 мск снижался на 0,98%, до 2698,03 пункта.
