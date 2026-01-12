https://1prime.ru/20260112/indeksy-866395368.html

Фондовые индексы Британии и Франции снижаются

Фондовые индексы Британии и Франции снижаются

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Фондовые индексы Британии и Франции снижаются в понедельник, а немецкий DAX вновь достиг нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,02%, до 10 122,7 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 335,85 пункта. Немецкий индекс DAX в то же время поднимался на 0,05% - до 25 271,41 пункта, ранее в ходе торгов он достигал своего самого высокого значения в 25 305,64 пункта. Инвесторы оценивают корпоративные новости. Так, акции британской компании в области недвижимости British Land PLC снижаются в цене примерно на 2,3% после сообщения о том, что Саймон Картер (Simon Carter) покинет пост ее главного исполнительного директора. В понедельник также заметна отрицательная динамика европейского банковского сектора. Акции британского гиганта Barclays дешевеют на 3,4%, французских Societe Generale SA и BNP Paribas SA - на 1,67% и 1,48% соответственно, что может оказывать влияние на снижение фондовых индексов FTSE 100 и CAC 40.

