Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,62% - до 49 199,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,05%, до 23 659,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 955,65 пункта. Рынки оценивают заявление Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. Глава ФРС при этом связал их с давлением действующей администрации. В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС). Как указывают аналитики, данная ситуация может не вызвать заметной реакции на фондовых рынках. "Инвесторы научились жить с тем, что Трамп запугивает ФРС, у Пауэлла осталось всего четыре месяца на посту председателя ФРС, нет непосредственной угрозы его отстранения, и Пауэлл пообещал продолжать работать как раньше", - прокомментировал агентству Блумберг стратег Evercore ISI Кришна Гуха (Krishna Guha).

