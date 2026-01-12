Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС
Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T18:47+0300
2026-01-12T18:47+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,62% - до 49 199,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,05%, до 23 659,51 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,15%, до 6 955,65 пункта. Рынки оценивают заявление Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. Глава ФРС при этом связал их с давлением действующей администрации. В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС). Как указывают аналитики, данная ситуация может не вызвать заметной реакции на фондовых рынках. "Инвесторы научились жить с тем, что Трамп запугивает ФРС, у Пауэлла осталось всего четыре месяца на посту председателя ФРС, нет непосредственной угрозы его отстранения, и Пауэлл пообещал продолжать работать как раньше", - прокомментировал агентству Блумберг стратег Evercore ISI Кришна Гуха (Krishna Guha).
ПРАЙМ
18:47 12.01.2026
 
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС

Основные фондовые индексы США снижаются на заявлениях главы ФРС Пауэлла

© fotolia.com / Beboy Уолл стрит
Уолл стрит - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Уолл стрит. Архивное фото
© fotolia.com / Beboy
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,62% - до 49 199,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,05%, до 23 659,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 955,65 пункта.
Рынки оценивают заявление Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями. Глава ФРС при этом связал их с давлением действующей администрации.
В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение учётной ставки, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
Как указывают аналитики, данная ситуация может не вызвать заметной реакции на фондовых рынках.
"Инвесторы научились жить с тем, что Трамп запугивает ФРС, у Пауэлла осталось всего четыре месяца на посту председателя ФРС, нет непосредственной угрозы его отстранения, и Пауэлл пообещал продолжать работать как раньше", - прокомментировал агентству Блумберг стратег Evercore ISI Кришна Гуха (Krishna Guha).
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Основные фондовые индексы АТР заметно выросли
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
