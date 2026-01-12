https://1prime.ru/20260112/indeksy-866414983.html

Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе, следует из данных торгов. | 12.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 10 140,7 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,04% - до 8 358,76 пункта, немецкий DAX вырос на 0,57% - до 24 405,34 пункта. Немецкий и британский индексы продолжили рост предыдущей недели. Аналитики отмечают, что инвесторы в ближайшее время могут найти возможность для фиксации прибыли. "Начало года было просто великолепным, так что для инвесторов это также хорошая возможность зафиксировать часть прибыли", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni).

