Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/indeksy-866414983.html
Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник
Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник - 12.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе, следует из данных торгов. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:49+0300
2026-01-12T20:49+0300
экономика
рынок
индексы
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_700e6c7a04c0314283b1556602e32e03.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 10 140,7 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,04% - до 8 358,76 пункта, немецкий DAX вырос на 0,57% - до 24 405,34 пункта. Немецкий и британский индексы продолжили рост предыдущей недели. Аналитики отмечают, что инвесторы в ближайшее время могут найти возможность для фиксации прибыли. "Начало года было просто великолепным, так что для инвесторов это также хорошая возможность зафиксировать часть прибыли", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni).
https://1prime.ru/20260112/indeksy-866408378.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c04902faa27746c17bd894fb7318561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX
20:49 12.01.2026
 
Фондовые индексы Европы в основном выросли в понедельник

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондонская фондовая биржа в Лондоне
Лондонская фондовая биржа в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Лондонская фондовая биржа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник преимущественно в плюсе, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,16% - до 10 140,7 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,04% - до 8 358,76 пункта, немецкий DAX вырос на 0,57% - до 24 405,34 пункта.
Немецкий и британский индексы продолжили рост предыдущей недели. Аналитики отмечают, что инвесторы в ближайшее время могут найти возможность для фиксации прибыли.
"Начало года было просто великолепным, так что для инвесторов это также хорошая возможность зафиксировать часть прибыли", - приводит агентство Блумберг мнение главы отдела торговых операций Saxo Banque France Андреа Туени (Andrea Tueni).
Уолл стрит - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Фондовые индексы США снижаются после заявлений главы ФРС
18:47
 
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала