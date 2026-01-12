https://1prime.ru/20260112/internet-866419018.html

Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране

Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране - 12.01.2026, ПРАЙМ

Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране

Президент США Дональд Трамп провел разговор с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T22:26+0300

2026-01-12T22:26+0300

2026-01-12T22:26+0300

политика

технологии

мировая экономика

сша

иран

дональд трамп

spacex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел разговор с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Насколько я понимаю, он говорил об этом с Илоном (Маском - ред.)", - сказала Левитт журналистам.

https://1prime.ru/20260111/ssha-866376115.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, иран, дональд трамп, spacex