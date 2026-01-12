https://1prime.ru/20260112/internet-866419018.html
Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране
политика
технологии
мировая экономика
сша
иран
дональд трамп
spacex
ВАШИНГТОН, 12 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел разговор с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Насколько я понимаю, он говорил об этом с Илоном (Маском - ред.)", - сказала Левитт журналистам.
сша
иран
