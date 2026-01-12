https://1prime.ru/20260112/investitsii-866415130.html

Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение единого подхода в субъектах РФ и муниципальных образованиях к развитию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. На рассмотрение Думы его планируется вынести 14 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен правительством. Он законодательно закрепляет полномочия регионов по созданию агентств развития и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, проведению мониторинга реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капвложений, формированию механизма обратной связи с инвесторами. А за муниципалитетами закрепляются полномочия по утверждению инвестиционных профилей муниципальных образований и назначению из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. А одним из основных принципов создания благоприятных условий для инвестиций на региональном и муниципальном уровне будет неухудшение условий реализации инвестиционных проектов в течение всего срока их реализации. Кроме того, правительство РФ будет определять полномочия федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, включая закрепление за такими органами соответствующих показателей по созданию таких условий. Комитет по экономполитике полагает, что данные изменения "будут способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах, особенно в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне". Вместе с тем отдельные положения законопроекта нуждаются в дополнительном обсуждении и уточнении, отмечается в заключении комитета. В частности, из текста документа сейчас неясно, какие именно специализированные организации могут быть уполномочены регионом на решение задач, связанных с привлечением новых инвесторов, сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", а также требования к ним, отмечает комитет.

