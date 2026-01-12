Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260112/investitsii-866415130.html
Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах
Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах - 12.01.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах
Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение единого подхода в субъектах РФ... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T20:50+0300
2026-01-12T20:50+0300
политика
россия
рф
госдума
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение единого подхода в субъектах РФ и муниципальных образованиях к развитию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. На рассмотрение Думы его планируется вынести 14 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен правительством. Он законодательно закрепляет полномочия регионов по созданию агентств развития и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, проведению мониторинга реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капвложений, формированию механизма обратной связи с инвесторами. А за муниципалитетами закрепляются полномочия по утверждению инвестиционных профилей муниципальных образований и назначению из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. А одним из основных принципов создания благоприятных условий для инвестиций на региональном и муниципальном уровне будет неухудшение условий реализации инвестиционных проектов в течение всего срока их реализации. Кроме того, правительство РФ будет определять полномочия федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, включая закрепление за такими органами соответствующих показателей по созданию таких условий. Комитет по экономполитике полагает, что данные изменения "будут способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах, особенно в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне". Вместе с тем отдельные положения законопроекта нуждаются в дополнительном обсуждении и уточнении, отмечается в заключении комитета. В частности, из текста документа сейчас неясно, какие именно специализированные организации могут быть уполномочены регионом на решение задач, связанных с привлечением новых инвесторов, сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", а также требования к ним, отмечает комитет.
https://1prime.ru/20260112/zhivotnye-866393672.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_25ec452b73e4d5cb246e38dfc5ea89ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, госдума, дума
Политика, РОССИЯ, РФ, Госдума, Дума
20:50 12.01.2026
 
Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах

Комитет Госдумы одобрил единый подход к инвестициям в регионах и муниципалитетах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение единого подхода в субъектах РФ и муниципальных образованиях к развитию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. На рассмотрение Думы его планируется вынести 14 января, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен правительством. Он законодательно закрепляет полномочия регионов по созданию агентств развития и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, проведению мониторинга реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капвложений, формированию механизма обратной связи с инвесторами.
А за муниципалитетами закрепляются полномочия по утверждению инвестиционных профилей муниципальных образований и назначению из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
А одним из основных принципов создания благоприятных условий для инвестиций на региональном и муниципальном уровне будет неухудшение условий реализации инвестиционных проектов в течение всего срока их реализации.
Кроме того, правительство РФ будет определять полномочия федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, включая закрепление за такими органами соответствующих показателей по созданию таких условий.
Комитет по экономполитике полагает, что данные изменения "будут способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах, особенно в субъектах Российской Федерации, в которых привлечение инвестиций находится на низком уровне". Вместе с тем отдельные положения законопроекта нуждаются в дополнительном обсуждении и уточнении, отмечается в заключении комитета.
В частности, из текста документа сейчас неясно, какие именно специализированные организации могут быть уполномочены регионом на решение задач, связанных с привлечением новых инвесторов, сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", а также требования к ним, отмечает комитет.
Кошка на батарее - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Комитет ГД одобрил рост штрафов за неправильное содержание питомцев
11:52
 
ПолитикаРОССИЯРФГосдумаДума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала