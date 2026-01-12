Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней - 12.01.2026
https://1prime.ru/20260112/iran-866393109.html
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней - 12.01.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
Иран не планирует превентивных мер в свете угроз США, не стремится к войне, но готов к ней, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:29+0300
2026-01-12T11:45+0300
мировая экономика
иран
сша
аббас аракчи
в мире
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Иран не планирует превентивных мер в свете угроз США, не стремится к войне, но готов к ней, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Иран не стремится к войне, но полностью готов к ней. Превентивные меры не входят в повестку", - сказал Аракчи. Отрывок его выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
https://1prime.ru/20260109/iran-866337877.html
иран
сша
мировая экономика, иран, сша, аббас аракчи, в мире
Мировая экономика, ИРАН, США, Аббас Аракчи, В мире
11:29 12.01.2026 (обновлено: 11:45 12.01.2026)
 
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней

Тегеран не планирует превентивных мер на фоне угроз со стороны Вашингтона

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Иран не планирует превентивных мер в свете угроз США, не стремится к войне, но готов к ней, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Иран не стремится к войне, но полностью готов к ней. Превентивные меры не входят в повестку", - сказал Аракчи. Отрывок его выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
9 января, 20:51
 
Мировая экономикаИРАНСШААббас АракчиВ мире
 
 
