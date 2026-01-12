https://1prime.ru/20260112/iran-866393109.html
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней - 12.01.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Иран не планирует превентивных мер в свете угроз США, не стремится к войне, но готов к ней, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Иран не стремится к войне, но полностью готов к ней. Превентивные меры не входят в повестку", - сказал Аракчи. Отрывок его выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
Тегеран не планирует превентивных мер на фоне угроз со стороны Вашингтона