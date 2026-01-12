Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
2026-01-12T11:24+0300
2026-01-12T11:24+0300
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 30 декабря и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству управляющую компанию "Альфа-Капитал" и "Абсолют банк". Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Транскапиталбанка взыскали с J.P.Morgan SE, другого немецкого банка Commerzbank AG и их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" солидарно около 12,4 миллиона евро. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков.
11:24 12.01.2026
 
Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE

Транскапиталбанк подал в московский суд иск к немецкому банку J.P.Morgan SE

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 30 декабря и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству управляющую компанию "Альфа-Капитал" и "Абсолют банк".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ
6 января, 10:37
Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Транскапиталбанка взыскали с J.P.Morgan SE, другого немецкого банка Commerzbank AG и их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" солидарно около 12,4 миллиона евро.
Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков.
 
