Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE

Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 12.01.2026

2026-01-12T11:24+0300

2026-01-12T11:24+0300

2026-01-12T11:24+0300

бизнес

финансы

банки

альфа-капитал

абсолют банк

транскапиталбанк

МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 30 декабря и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству управляющую компанию "Альфа-Капитал" и "Абсолют банк". Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Транскапиталбанка взыскали с J.P.Morgan SE, другого немецкого банка Commerzbank AG и их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" солидарно около 12,4 миллиона евро. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков.

