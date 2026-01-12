https://1prime.ru/20260112/isk-866392718.html
Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE
Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE - 12.01.2026, ПРАЙМ
Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE
Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:24+0300
2026-01-12T11:24+0300
2026-01-12T11:24+0300
бизнес
финансы
банки
альфа-капитал
абсолют банк
транскапиталбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 30 декабря и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству управляющую компанию "Альфа-Капитал" и "Абсолют банк". Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Транскапиталбанка взыскали с J.P.Morgan SE, другого немецкого банка Commerzbank AG и их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" солидарно около 12,4 миллиона евро. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков.
https://1prime.ru/20260106/aksakov-866246268.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_481c82f1654d5411fe05931075fc99a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, банки, альфа-капитал, абсолют банк, транскапиталбанк
Бизнес, Финансы, Банки, Альфа-Капитал, Абсолют банк, Транскапиталбанк
Транскапиталбанк подал иск к немецкому банку J.P.Morgan SE
Транскапиталбанк подал в московский суд иск к немецкому банку J.P.Morgan SE
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Транскапиталбанк обратился в арбитражный суд Москвы с иском к немецкому банку J.P.Morgan SE, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 30 декабря и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству управляющую компанию "Альфа-Капитал
" и "Абсолют банк
".
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ
Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Транскапиталбанка взыскали с J.P.Morgan SE, другого немецкого банка Commerzbank AG и их российских "дочек" ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия" солидарно около 12,4 миллиона евро.
Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
Транскапиталбанк
– универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков.