В Испании прекратили расследование причин блэкаута в 2025 году

В Испании прекратили расследование причин блэкаута в 2025 году

2026-01-12T20:20+0300

2026-01-12T20:20+0300

2026-01-12T20:20+0300

МАДРИД, 12 янв - ПРАЙМ. Национальная судебная коллегия Испании прекратила расследование причин масштабного блэкаута, произошедшего 28 апреля 2025 года на Пиренейском полуострове, поскольку в ходе проверки не было выявлено признаков акта саботажа или террористического вмешательства, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе судебной власти страны. "Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама распорядился о временном прекращении расследования, начатого в связи с масштабным отключением электроэнергии, произошедшим на Пиренейском полуострове 28 апреля, поскольку не существует "ни малейшего признака" того, что речь шла о "террористическом саботаже", - говорится в сообщении. Как говорится в судебном постановлении, решение принято после получения всех запрошенных технических отчетов, которые исключают наличие признаков кибертерроризма, саботажа или иных умышленных действий. Согласно заключению экспертного комитета, авария носила многофакторный характер и была связана с недостаточным контролем напряжения, колебаниями в энергосистеме и отключением ряда генерирующих мощностей. При этом дефицита энергетических ресурсов в стране зафиксировано не было. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля 2025 года практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. В конце июня совет министров Испании одобрил пакет неотложных мер по усилению энергосистемы страны.

