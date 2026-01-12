Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
Политика
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
2026-01-12T21:00+0300
2026-01-12T21:00+0300
политика
мировая экономика
италия
РИМ, 12 янв – ПРАЙМ. Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы нынешнего правительства, образованного правоцентристской оппозицией, сообщило агентство askanews по итогам заседания правительства. В основе реформы лежит разделение карьерных путей прокуроров и судей, которое должно предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. В настоящее время магистраты, как должностные лица, наделенные судебными полномочиями, могут менять функции прокурора и судьи, реформа же предполагает выбор одной роли навсегда. Путь к референдуму происходит на фоне конфликта высших судебных органов и правительства, обвиняющего судей в неправомерном вмешательстве в такие области, как государственные инфраструктурные проекты и иммиграция. Противники реформы из оппозиции и юридической сферы обвиняют правящую коалицию во вмешательстве в работу судебных органов и утверждают, что "разделение карьер" уменьшит автономию судебной системы в целом.
Новости
мировая экономика, италия
Политика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ
21:00 12.01.2026
 
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе

Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату референдума по судебной реформе

© fotolia.com / pigio1958Флаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаг Италии. Архивное фото
© fotolia.com / pigio1958
РИМ, 12 янв – ПРАЙМ. Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы нынешнего правительства, образованного правоцентристской оппозицией, сообщило агентство askanews по итогам заседания правительства.
В основе реформы лежит разделение карьерных путей прокуроров и судей, которое должно предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. В настоящее время магистраты, как должностные лица, наделенные судебными полномочиями, могут менять функции прокурора и судьи, реформа же предполагает выбор одной роли навсегда.
Путь к референдуму происходит на фоне конфликта высших судебных органов и правительства, обвиняющего судей в неправомерном вмешательстве в такие области, как государственные инфраструктурные проекты и иммиграция. Противники реформы из оппозиции и юридической сферы обвиняют правящую коалицию во вмешательстве в работу судебных органов и утверждают, что "разделение карьер" уменьшит автономию судебной системы в целом.
ПолитикаМировая экономикаИТАЛИЯ
 
 
