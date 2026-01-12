https://1prime.ru/20260112/italiya-866415448.html

В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе

В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе - 12.01.2026, ПРАЙМ

В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе

Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T21:00+0300

2026-01-12T21:00+0300

2026-01-12T21:00+0300

политика

мировая экономика

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg

РИМ, 12 янв – ПРАЙМ. Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы нынешнего правительства, образованного правоцентристской оппозицией, сообщило агентство askanews по итогам заседания правительства. В основе реформы лежит разделение карьерных путей прокуроров и судей, которое должно предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. В настоящее время магистраты, как должностные лица, наделенные судебными полномочиями, могут менять функции прокурора и судьи, реформа же предполагает выбор одной роли навсегда. Путь к референдуму происходит на фоне конфликта высших судебных органов и правительства, обвиняющего судей в неправомерном вмешательстве в такие области, как государственные инфраструктурные проекты и иммиграция. Противники реформы из оппозиции и юридической сферы обвиняют правящую коалицию во вмешательстве в работу судебных органов и утверждают, что "разделение карьер" уменьшит автономию судебной системы в целом.

https://1prime.ru/20260107/italiya-866264126.html

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, италия