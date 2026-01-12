https://1prime.ru/20260112/italiya-866415448.html
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
12.01.2026
РИМ, 12 янв – ПРАЙМ. Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы нынешнего правительства, образованного правоцентристской оппозицией, сообщило агентство askanews по итогам заседания правительства. В основе реформы лежит разделение карьерных путей прокуроров и судей, которое должно предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. В настоящее время магистраты, как должностные лица, наделенные судебными полномочиями, могут менять функции прокурора и судьи, реформа же предполагает выбор одной роли навсегда. Путь к референдуму происходит на фоне конфликта высших судебных органов и правительства, обвиняющего судей в неправомерном вмешательстве в такие области, как государственные инфраструктурные проекты и иммиграция. Противники реформы из оппозиции и юридической сферы обвиняют правящую коалицию во вмешательстве в работу судебных органов и утверждают, что "разделение карьер" уменьшит автономию судебной системы в целом.
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
В Италии установили дату проведения референдума по судебной реформе
Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату референдума по судебной реформе
РИМ, 12 янв – ПРАЙМ. Совет министров Италии установит на 22-23 марта дату проведения референдума по реформе судебной системы, которая является одним из ключевых пунктов программы нынешнего правительства, образованного правоцентристской оппозицией, сообщило агентство askanews по итогам заседания правительства.
В основе реформы лежит разделение карьерных путей прокуроров и судей, которое должно предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. В настоящее время магистраты, как должностные лица, наделенные судебными полномочиями, могут менять функции прокурора и судьи, реформа же предполагает выбор одной роли навсегда.
Путь к референдуму происходит на фоне конфликта высших судебных органов и правительства, обвиняющего судей в неправомерном вмешательстве в такие области, как государственные инфраструктурные проекты и иммиграция. Противники реформы из оппозиции и юридической сферы обвиняют правящую коалицию во вмешательстве в работу судебных органов и утверждают, что "разделение карьер" уменьшит автономию судебной системы в целом.
