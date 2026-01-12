Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония начала экспедицию для добычи редкоземельных илов
экономика
мировая экономика
япония
токио
ТОКИО, 12 янв - ПРАЙМ. Агентство по морским и земным наукам и технологиям Японии начало экспедицию для проведения экспериментальных работ по добыче редкоземельных илов на сверхбольшой глубине в исключительной экономической зоне страны в районе острова Минамитори. Утром понедельника научно-исследовательское судно "Тикю" вышло из порта Симидзу в префектуре Сидзуока. Кадры отплытия публикуют многочисленные пользователи соцсети X. Согласно планам Агентства, экспедиция продлится до 14 февраля 2026 года. В рамках экспериментальных работ планируется поэтапно опускать к морскому дну на глубину около 6 тысяч метров подъемную трубу для добычи и соответствующее оборудование, соединяя их по мере спуска. После этого будет осуществлено внедрение добывающей установки в морское дно. Кроме этого, в ходе работ будет проводиться комплексный мониторинг состояния морской среды. Для этого на морском дне планируется установить подводный аппарат "Эдокко-1 COEDO", автоматическую систему отбора образцов ДНК и гидрофон. Одновременно на поверхности моря будут испытаны наблюдательные приборы, включая систему контроля загрязнений, использующую реакции биологического фотосинтеза. Проект рассматривается как часть усилий Японии по диверсификации источников редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей промышленности. Необитаемый остров Минамитори является самым восточным островом Японии. Административно он относится к Токио и используется силами самообороны.
япония
токио
06:05 12.01.2026
 
