В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб. Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года. "Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат. По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы. "Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.
2026
бизнес, светлана бессараб, госдума, новый год
Бизнес, Светлана Бессараб, Госдума, Новый год
11:14 12.01.2026
 
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы

Бессараб: новогодние каникулы в 2032 году могут продлиться 12 дней

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШампанское на новогоднем столе
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб.
Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.
"Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат.
По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.
"Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.
 
