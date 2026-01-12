https://1prime.ru/20260112/kanikuly-866392474.html
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы - 12.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы
Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T11:14+0300
2026-01-12T11:14+0300
2026-01-12T11:14+0300
бизнес
светлана бессараб
госдума
новый год
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863855998_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1a351859a634f352511d4c2c9c4a651b.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб. Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года. "Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат. По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы. "Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.
https://1prime.ru/20260102/voda-866160465.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863855998_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ab2550cac59f21e41cd52118e5deee20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, светлана бессараб, госдума, новый год
Бизнес, Светлана Бессараб, Госдума, Новый год
В Госдуме рассказали, в каком году будут самые долгие новогодние каникулы
Бессараб: новогодние каникулы в 2032 году могут продлиться 12 дней
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб
.
Москвичи в преддверии Нового года израсходовали больше воды, чем обычно
Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.
"Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат.
По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.
"Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.