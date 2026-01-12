Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей

https://1prime.ru/20260112/keosayan-866410484.html
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 10 миллионов человек посмотрели последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в день его 60-летия 4 января на телеканале "Россия 1", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Больше 10 миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча", который телеканал "Россия" показывал в день его 60-летия. Я думаю, что он тоже смотрел и радовался", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет. Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян из сборника "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
