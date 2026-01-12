Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/keosayan-866410484.html
Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей
Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей - 12.01.2026, ПРАЙМ
Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей
Более 10 миллионов человек посмотрели последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в день его 60-летия 4 января на телеканале "Россия... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T19:20+0300
2026-01-12T19:20+0300
экономика
общество
россия
краснодарский край
москва
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:258:1251:962_1920x0_80_0_0_3f5d4f704e29a280f4bb55669bda6c84.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 10 миллионов человек посмотрели последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в день его 60-летия 4 января на телеканале "Россия 1", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Больше 10 миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча", который телеканал "Россия" показывал в день его 60-летия. Я думаю, что он тоже смотрел и радовался", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет. Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян из сборника "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
https://1prime.ru/20250926/keosayan-862850359.html
краснодарский край
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862835306_0:141:1251:1079_1920x0_80_0_0_2ab645fa4c3bb69374a03da782e1afa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, краснодарский край, москва, маргарита симоньян, rt
Экономика, Общество , РОССИЯ, Краснодарский край, МОСКВА, Маргарита Симоньян, RT
19:20 12.01.2026
 
Симоньян: в день рождения Кеосаяна его фильм посмотрели миллионы людей

Симоньян: более 10 млн человек посмотрели последний фильм Кеосаяна в его день рождения

© РИА Новости . Вадим Алексеев | Перейти в медиабанкКинорежиссер Тигран Кеосаян
Кинорежиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Кинорежиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 10 миллионов человек посмотрели последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в день его 60-летия 4 января на телеканале "Россия 1", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Больше 10 миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча", который телеканал "Россия" показывал в день его 60-летия. Я думаю, что он тоже смотрел и радовался", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян из сборника "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Режиссер Тигран Кеосаян - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Кеосаян вписал свое имя в историю России, заявил Лавров
26 сентября 2025, 19:40
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКраснодарский крайМОСКВАМаргарита СимоньянRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала