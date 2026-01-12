Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина - 12.01.2026
На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может привести к серьезным последствиям, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, &lt;…&gt; в Кремле этот вопрос без последствий не оставят", — отметил он в эфире своего YouTube-канала. По мнению политолога, подобные необоснованные комментарии со стороны британских чиновников направлены на ухудшение отношений с Москвой. "Такое, опасное заявление, мне кажется, он сделал. &lt;…&gt; Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки", — заключил Соскин. В воскресенье газета The Telegraph сообщила о том, что Хили в ходе своего визита в Киев заявил о намерении похитить российского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала его слова как влажные фантазии британских извращенцев. США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал. Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
06:04 12.01.2026
 
На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина

Соскин: слова Хили о похищении Путина говорят о желании продолжать конфликт

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может привести к серьезным последствиям, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, подобные необоснованные комментарии со стороны британских чиновников направлены на ухудшение отношений с Москвой.
"Такое, опасное заявление, мне кажется, он сделал. <…> Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки", — заключил Соскин.
В воскресенье газета The Telegraph сообщила о том, что Хили в ходе своего визита в Киев заявил о намерении похитить российского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала его слова как влажные фантазии британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
 
Олег Соскин, Владимир Путин
 
 
