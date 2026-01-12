https://1prime.ru/20260112/khili-866385865.html

На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина

На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина - 12.01.2026, ПРАЙМ

На Украине неожиданно отреагировали на слова о похищении Путина

Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может привести к серьезным последствиям, заявил бывший помощник... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T06:04+0300

2026-01-12T06:04+0300

2026-01-12T06:04+0300

россия

венесуэла

украина

великобритания

олег соскин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может привести к серьезным последствиям, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят", — отметил он в эфире своего YouTube-канала. По мнению политолога, подобные необоснованные комментарии со стороны британских чиновников направлены на ухудшение отношений с Москвой. "Такое, опасное заявление, мне кажется, он сделал. <…> Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки", — заключил Соскин. В воскресенье газета The Telegraph сообщила о том, что Хили в ходе своего визита в Киев заявил о намерении похитить российского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала его слова как влажные фантазии британских извращенцев. США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал. Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.

венесуэла

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, украина, великобритания, олег соскин, владимир путин