Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России - 12.01.2026
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
2026-01-12T16:37+0300
2026-01-12T16:37+0300
россия
бизнес
азовское море
рф
марат хуснуллин
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866404817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a419d7a0abdb859375967323dff32ae2.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "После воссоединения четырёх регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Хуснуллин добавил, что сегодня есть перспектива развития туристических потоков и увеличения числа жителей регионов. "Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он. По его информации, уже сейчас разрабатываются мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию всего побережья Азовского моря.
россия, бизнес, азовское море, рф, марат хуснуллин, туризм
РОССИЯ, Бизнес, Азовское море, РФ, Марат Хуснуллин, Туризм
16:37 12.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзовское море
Азовское море - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Азовское море. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"После воссоединения четырёх регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Хуснуллин добавил, что сегодня есть перспектива развития туристических потоков и увеличения числа жителей регионов.
"Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он.
По его информации, уже сейчас разрабатываются мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию всего побережья Азовского моря.
РОССИЯБизнесАзовское мореРФМарат ХуснуллинТуризм
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
