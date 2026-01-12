https://1prime.ru/20260112/khusnullin-866404985.html

Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России

12.01.2026

Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "После воссоединения четырёх регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Хуснуллин добавил, что сегодня есть перспектива развития туристических потоков и увеличения числа жителей регионов. "Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он. По его информации, уже сейчас разрабатываются мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию всего побережья Азовского моря.

