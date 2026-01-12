https://1prime.ru/20260112/khusnullin-866404985.html
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России - 12.01.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T16:37+0300
2026-01-12T16:37+0300
2026-01-12T16:37+0300
россия
бизнес
азовское море
рф
марат хуснуллин
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866404817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a419d7a0abdb859375967323dff32ae2.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "После воссоединения четырёх регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Хуснуллин добавил, что сегодня есть перспектива развития туристических потоков и увеличения числа жителей регионов. "Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он. По его информации, уже сейчас разрабатываются мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию всего побережья Азовского моря.
https://1prime.ru/20260112/ator-866401840.html
азовское море
рф
россия, бизнес, азовское море, рф, марат хуснуллин, туризм
РОССИЯ, Бизнес, Азовское море, РФ, Марат Хуснуллин, Туризм
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
Хуснуллин заявил об огромном туристическом потенциале Приазовья
