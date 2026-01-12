https://1prime.ru/20260112/kiev-866385531.html
В Киеве забили тревогу из-за новой катастрофы
В Киеве сложилась чрезвычайная ситуация с энергоснабжением, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине.
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась чрезвычайная ситуация с энергоснабжением, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине. "Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество", — отметил он. Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой мэра Киева Виталия Кличко, который рекомендовал жителям столицы покинуть город из-за проблем с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к воздушным ударам. В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
