В Киеве забили тревогу из-за новой катастрофы - 12.01.2026
В Киеве забили тревогу из-за новой катастрофы
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась чрезвычайная ситуация с энергоснабжением, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине. "Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество", — отметил он. Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой мэра Киева Виталия Кличко, который рекомендовал жителям столицы покинуть город из-за проблем с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к воздушным ударам. В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
В Киеве забили тревогу из-за новой катастрофы

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась чрезвычайная ситуация с энергоснабжением, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине.
"Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество", — отметил он.
Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой мэра Киева Виталия Кличко, который рекомендовал жителям столицы покинуть город из-за проблем с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к воздушным ударам.
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
 
