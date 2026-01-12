Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год - 12.01.2026
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год - 12.01.2026, ПРАЙМ
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год
Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:22+0300
2026-01-12T22:22+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.
рф
22:22 12.01.2026
 
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год

Любимова: более 19 млн человек посетили кинотеатры в России в период новогодних праздников

© РИА Новости . Максим БлиновЗрители а зале
Зрители а зале - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Зрители а зале. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале.
Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.
