https://1prime.ru/20260112/kinoteatry-866418728.html
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год - 12.01.2026, ПРАЙМ
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год
Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:22+0300
2026-01-12T22:22+0300
2026-01-12T22:22+0300
экономика
бизнес
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866418575_0:300:3107:2047_1920x0_80_0_0_5a4566ade5e4b39cda15310ffae5296a.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.
https://1prime.ru/20260112/lyubimova-866418144.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866418575_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_78c87ce703dd0b05c7413ef9ca34275b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ
В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год
Любимова: более 19 млн человек посетили кинотеатры в России в период новогодних праздников
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале.
Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники