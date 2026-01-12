В России более 19 миллионов человек посетили кинотеатры на Новый год

https://1prime.ru/20260112/kinoteatry-866418728.html

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.

