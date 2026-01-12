Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на кофе упали до минимума с августа 2025 года
экономика
сша
бразилия
ес
ico
кофе
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на кофе в декабре опустились до минимальных с августа 2025 года значений, следует из доклада Международной организации по кофе (International Coffee Organization, ICO). "Композитный индекс цен ICO (I-CIP) в декабре 2025 года составил в среднем 304,68 цента за фунт, что на 7,8% ниже показателя ноября. Спад был вызван улучшением глобальных перспектив предложения, снижением политической неопределенности и обесценением бразильского реала, что стимулировало продажи производителей", - говорится в документе. Таким образом, показатель опустился до минимального с августа 2025 года уровня, когда индекс составлял 297,05 цента. Организация указывает, что цены на кофе уже демонстрировали тенденцию к снижению, отражая улучшение перспектив глобального баланса. Эта тенденция была подкреплена вспомогательными политическими факторами, такими как отсрочка и пересмотр регламента ЕС по производству продукции без вырубки лесов, а также отмена взаимных импортных пошлин США и Бразилии. ICO также сообщила, что цены на кофе сорта робуста опустились в декабре на 11,3% - до 1,91 доллара за фунт. Более слабые показатели по сравнению с ценами на арабику оставались характерной чертой рынка в течение последнего года. Кроме того, цена сорта Brazilian Naturals снизилась на 6,5% за отчетный месяц – до 3,55 доллара за фунт. Стоимость колумбийских мягких сортов кофе опустилась на 6,5% - 3,82 доллара за фунт, других мягких сортов - на 7,1%, до 3,81 доллара.
сша, бразилия, ес, ico, кофе
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, ЕС, ICO, кофе
21:38 12.01.2026
 
Мировые цены на кофе упали до минимума с августа 2025 года

ICO: мировые цены на кофе в декабре упали до минимальных с августа 2025 года значений

Кофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Кофейные зерна. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на кофе в декабре опустились до минимальных с августа 2025 года значений, следует из доклада Международной организации по кофе (International Coffee Organization, ICO).
"Композитный индекс цен ICO (I-CIP) в декабре 2025 года составил в среднем 304,68 цента за фунт, что на 7,8% ниже показателя ноября. Спад был вызван улучшением глобальных перспектив предложения, снижением политической неопределенности и обесценением бразильского реала, что стимулировало продажи производителей", - говорится в документе.
Таким образом, показатель опустился до минимального с августа 2025 года уровня, когда индекс составлял 297,05 цента.
Организация указывает, что цены на кофе уже демонстрировали тенденцию к снижению, отражая улучшение перспектив глобального баланса. Эта тенденция была подкреплена вспомогательными политическими факторами, такими как отсрочка и пересмотр регламента ЕС по производству продукции без вырубки лесов, а также отмена взаимных импортных пошлин США и Бразилии.
ICO также сообщила, что цены на кофе сорта робуста опустились в декабре на 11,3% - до 1,91 доллара за фунт. Более слабые показатели по сравнению с ценами на арабику оставались характерной чертой рынка в течение последнего года.
Кроме того, цена сорта Brazilian Naturals снизилась на 6,5% за отчетный месяц – до 3,55 доллара за фунт. Стоимость колумбийских мягких сортов кофе опустилась на 6,5% - 3,82 доллара за фунт, других мягких сортов - на 7,1%, до 3,81 доллара.
Россия нарастила импорт бразильского кофе до рекордных $390 миллионов
16 декабря 2025, 07:21
Заголовок открываемого материала