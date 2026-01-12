Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/konflikt-866386613.html
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине
Высказывания министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на подрыв мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T06:30+0300
2026-01-12T06:30+0300
великобритания
украина
владимир путин
the telegraph
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывания министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на подрыв мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. Ред.) — ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантирует отсутствие мира", — отметил экономист. В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев. США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал. Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, украина, владимир путин, the telegraph, в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, The Telegraph, В мире
06:30 12.01.2026
 
"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине

Аналитик Армстронг назвал слова Хили о похищении Путина гарантией продолжения конфликта

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывания министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на подрыв мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
"Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. Ред.) — ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантирует отсутствие мира", — отметил экономист.
В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАВладимир ПутинThe TelegraphВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала