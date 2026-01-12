https://1prime.ru/20260112/konflikt-866386613.html

"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине

"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине - 12.01.2026, ПРАЙМ

"Это гарантия": в США выступили с заявлением после слов Хили о Путине

Высказывания министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на подрыв мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в | 12.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Высказывания министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на подрыв мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. Ред.) — ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантирует отсутствие мира", — отметил экономист. В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев. США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал. Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.

