ЦБ объявил официальные курсы валют на вторник

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 12,64 копейки - до 11,2856 рубля, доллара - на 56,46 копейки, до 78,7913 рубля, евро - уменьшился на 12,7 копейки, до 91,9668 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 12,64 копейки - до 11,2856 рубля, доллара - на 56,46 копейки, до 78,7913 рубля, евро - уменьшился на 12,7 копейки, до 91,9668 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
