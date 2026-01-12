https://1prime.ru/20260112/litva-866405595.html

Вильнюс планирует направить военный корабль к берегам в рамках Украины в рамках гарантий безопасности, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью... | 12.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вильнюс планирует направить военный корабль к берегам в рамках Украины в рамках гарантий безопасности, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS. "Литва окажет содействие, <…> используя военно-морские силы. Речь идет о корабле", — заявил он.Науседа подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в активных боевых операциях на территории Украины, а их миссия будет носить характер "поддержания мира". На встрече в Париже лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о готовности разместить войска в Украине при заключении мирного соглашения. По завершении боевых действий Великобритания и Франция планируют создание военных баз по всей Украине, а также строительство складов оборудования для вооруженных сил Украины, заявил британский премьер-министр Кир Стармер после завершения встречи. Российское МИД многократно заявляло, что любые планы по размещению войск стран НАТО в Украине абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации конфликта. Высказывания о вероятности размещения контингентов стран-участников альянса на территории Украины, прозвучавшие в Великобритании и других европейских странах, в российском министерстве называли подстрекательскими и способствующими продолжению боевых действий.

2026

