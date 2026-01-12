Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы готовы". Науседа раскрыл, что задумала Литва на Украине - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/litva-866405595.html
"Мы готовы". Науседа раскрыл, что задумала Литва на Украине
"Мы готовы". Науседа раскрыл, что задумала Литва на Украине - 12.01.2026, ПРАЙМ
"Мы готовы". Науседа раскрыл, что задумала Литва на Украине
Вильнюс планирует направить военный корабль к берегам в рамках Украины в рамках гарантий безопасности, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T17:16+0300
2026-01-12T17:16+0300
украина
литва
великобритания
кир стармер
гитанас науседа
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/91/842839177_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_820ab0cbe04c9a4d13e0f78a1605b6ec.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вильнюс планирует направить военный корабль к берегам в рамках Украины в рамках гарантий безопасности, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS. "Литва окажет содействие, &lt;…&gt; используя военно-морские силы. Речь идет о корабле", — заявил он.Науседа подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в активных боевых операциях на территории Украины, а их миссия будет носить характер "поддержания мира". На встрече в Париже лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о готовности разместить войска в Украине при заключении мирного соглашения. По завершении боевых действий Великобритания и Франция планируют создание военных баз по всей Украине, а также строительство складов оборудования для вооруженных сил Украины, заявил британский премьер-министр Кир Стармер после завершения встречи. Российское МИД многократно заявляло, что любые планы по размещению войск стран НАТО в Украине абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации конфликта. Высказывания о вероятности размещения контингентов стран-участников альянса на территории Украины, прозвучавшие в Великобритании и других европейских странах, в российском министерстве называли подстрекательскими и способствующими продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260112/britaniya-866386001.html
https://1prime.ru/20260111/putin-866380904.html
украина
литва
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/91/842839177_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_89a9ca397eb1a57bcade1ec17da84916.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, литва, великобритания, кир стармер, гитанас науседа, нато, мид
УКРАИНА, ЛИТВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Гитанас Науседа, НАТО, МИД
17:16 12.01.2026
 
"Мы готовы". Науседа раскрыл, что задумала Литва на Украине

Науседа: Литва готова отправить военный корабль к берегам Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Вильнюс планирует направить военный корабль к берегам в рамках Украины в рамках гарантий безопасности, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.
"Литва окажет содействие, <…> используя военно-морские силы. Речь идет о корабле", — заявил он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"Никакого плана": в США набросились на Стармера из-за его идеи по Украине
06:05
Науседа подчеркнул, что литовские военные не будут участвовать в активных боевых операциях на территории Украины, а их миссия будет носить характер "поддержания мира".
На встрече в Париже лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о готовности разместить войска в Украине при заключении мирного соглашения. По завершении боевых действий Великобритания и Франция планируют создание военных баз по всей Украине, а также строительство складов оборудования для вооруженных сил Украины, заявил британский премьер-министр Кир Стармер после завершения встречи.
Российское МИД многократно заявляло, что любые планы по размещению войск стран НАТО в Украине абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к значительной эскалации конфликта. Высказывания о вероятности размещения контингентов стран-участников альянса на территории Украины, прозвучавшие в Великобритании и других европейских странах, в российском министерстве называли подстрекательскими и способствующими продолжению боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Слова британского министра о Путине вызвали переполох на Западе
Вчера, 23:20
 
УКРАИНАЛИТВАВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерГитанас НауседаНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала