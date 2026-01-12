Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/livan-866417421.html
Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт
Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт - 12.01.2026, ПРАЙМ
Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт
Бейрут на переговорах с Дамаском предложил снизить пошлины на экспорт ливанской сельхозпродукции, стороны также обсудили условия транзита ливанской... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T21:58+0300
2026-01-12T21:58+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
ливан
сирия
дамаск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864434048_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_364e85fa42eee6df4c12e5858398a062.jpg
БЕЙРУТ, 12 янв - ПРАЙМ. Бейрут на переговорах с Дамаском предложил снизить пошлины на экспорт ливанской сельхозпродукции, стороны также обсудили условия транзита ливанской агропродукции через сирийскую территорию, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани, комментируя визит ливанской профильной делегации в Дамаск. "Предметом обсуждения стали новые пошлины, введенные Сирией на часть ливанского аграрного экспорта… дискуссия касалась двух основных пунктов. Первый - таможенные сборы на ливанскую сельхозпродукцию, в частности на бананы, на которые была введена пошлина в размере 57 долларов за тонну… Договорились о механизме дальнейшего рассмотрения вопроса через министерство финансов и таможенные службы с целью отмены или снижения этих сборов", - сказал Хани. Второй пункт переговоров, по словам министра, касался механизмов транзита, поскольку Сирия является ключевым географическим коридором, связывающим Ливан с Иорданией и Ираком, а в перспективе - с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Хани также отметил, что ранее введенные Сирией пошлины были снижены с 10% до 2%, и сегодня Ливан добивается их полной отмены либо их дальнейшего сокращения. "Сирийская сторона отнеслась к этому с пониманием, и было решено установить трехмесячный механизм для урегулирования вопроса, а также согласовать ряд послаблений по некоторым видам сельскохозяйственной продукции", - добавил он. Ливанский министр в том числе подчеркнул необходимость жесткой борьбы с контрабандой на границе двух государств, отметив, что от нее страдают и Сирия, и Ливан. Он отметил при этом, что данное решение находится в компетенции не министерства сельского хозяйства, а профильных сил безопасности. Ливан уже предпринял конкретные шаги в этом направлении, в частности в сфере незаконного ввоза живого скота, подчеркнул собеседник агентства.
https://1prime.ru/20260105/rossija-866211892.html
ливан
сирия
дамаск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864434048_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_90a3ad63050a3db90a2d01f2e6fff292.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, ливан, сирия, дамаск
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, ЛИВАН, СИРИЯ, Дамаск
21:58 12.01.2026
 
Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт

Ливан настаивает, чтобы Дамаск снизил пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Вид на набережную в Бейрута. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 12 янв - ПРАЙМ. Бейрут на переговорах с Дамаском предложил снизить пошлины на экспорт ливанской сельхозпродукции, стороны также обсудили условия транзита ливанской агропродукции через сирийскую территорию, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани, комментируя визит ливанской профильной делегации в Дамаск.
"Предметом обсуждения стали новые пошлины, введенные Сирией на часть ливанского аграрного экспорта… дискуссия касалась двух основных пунктов. Первый - таможенные сборы на ливанскую сельхозпродукцию, в частности на бананы, на которые была введена пошлина в размере 57 долларов за тонну… Договорились о механизме дальнейшего рассмотрения вопроса через министерство финансов и таможенные службы с целью отмены или снижения этих сборов", - сказал Хани.
Второй пункт переговоров, по словам министра, касался механизмов транзита, поскольку Сирия является ключевым географическим коридором, связывающим Ливан с Иорданией и Ираком, а в перспективе - с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива.
Хани также отметил, что ранее введенные Сирией пошлины были снижены с 10% до 2%, и сегодня Ливан добивается их полной отмены либо их дальнейшего сокращения.
"Сирийская сторона отнеслась к этому с пониманием, и было решено установить трехмесячный механизм для урегулирования вопроса, а также согласовать ряд послаблений по некоторым видам сельскохозяйственной продукции", - добавил он.
Ливанский министр в том числе подчеркнул необходимость жесткой борьбы с контрабандой на границе двух государств, отметив, что от нее страдают и Сирия, и Ливан. Он отметил при этом, что данное решение находится в компетенции не министерства сельского хозяйства, а профильных сил безопасности. Ливан уже предпринял конкретные шаги в этом направлении, в частности в сфере незаконного ввоза живого скота, подчеркнул собеседник агентства.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в 2025-2026 годах
5 января, 06:48
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаЛИВАНСИРИЯДамаск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала