Ливан настаивает на снижении сирийских пошлин на сельхозэкспорт

2026-01-12T21:58+0300

БЕЙРУТ, 12 янв - ПРАЙМ. Бейрут на переговорах с Дамаском предложил снизить пошлины на экспорт ливанской сельхозпродукции, стороны также обсудили условия транзита ливанской агропродукции через сирийскую территорию, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Низар Хани, комментируя визит ливанской профильной делегации в Дамаск. "Предметом обсуждения стали новые пошлины, введенные Сирией на часть ливанского аграрного экспорта… дискуссия касалась двух основных пунктов. Первый - таможенные сборы на ливанскую сельхозпродукцию, в частности на бананы, на которые была введена пошлина в размере 57 долларов за тонну… Договорились о механизме дальнейшего рассмотрения вопроса через министерство финансов и таможенные службы с целью отмены или снижения этих сборов", - сказал Хани. Второй пункт переговоров, по словам министра, касался механизмов транзита, поскольку Сирия является ключевым географическим коридором, связывающим Ливан с Иорданией и Ираком, а в перспективе - с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Хани также отметил, что ранее введенные Сирией пошлины были снижены с 10% до 2%, и сегодня Ливан добивается их полной отмены либо их дальнейшего сокращения. "Сирийская сторона отнеслась к этому с пониманием, и было решено установить трехмесячный механизм для урегулирования вопроса, а также согласовать ряд послаблений по некоторым видам сельскохозяйственной продукции", - добавил он. Ливанский министр в том числе подчеркнул необходимость жесткой борьбы с контрабандой на границе двух государств, отметив, что от нее страдают и Сирия, и Ливан. Он отметил при этом, что данное решение находится в компетенции не министерства сельского хозяйства, а профильных сил безопасности. Ливан уже предпринял конкретные шаги в этом направлении, в частности в сфере незаконного ввоза живого скота, подчеркнул собеседник агентства.

