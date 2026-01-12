Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Lufthansa приостановила полеты в Тегеран - 12.01.2026
Lufthansa приостановила полеты в Тегеран
Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Тегеран до 28 января в связи с протестами в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 12.01.2026, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Тегеран до 28 января в связи с протестами в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В понедельник в Lufthansa не исключали, что, несмотря на продолжающиеся с конца декабря 2025 года протесты в Иране, полеты в Тегеран могут возобновиться уже 16 января. "В связи с развитием текущей ситуации (в Иране - ред.) Lufthansa в понедельник приняла решение приостановить свои полеты в Тегеран до среды, 28 января, включительно", - сообщил представитель компании. По его словам, в авиакомпании продолжат внимательно наблюдать за развитием ситуации в Иране. В пятницу авиакомпания Austrian Airlines приняла решение приостановить полеты в Иран до 12 января из соображений безопасности, сообщал журнал Austrian Wings со ссылкой на представительницу авиакомпании. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
21:52 12.01.2026
 
Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 28 января из-за протестов в Иране

БЕРЛИН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Тегеран до 28 января в связи с протестами в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник в Lufthansa не исключали, что, несмотря на продолжающиеся с конца декабря 2025 года протесты в Иране, полеты в Тегеран могут возобновиться уже 16 января.
"В связи с развитием текущей ситуации (в Иране - ред.) Lufthansa в понедельник приняла решение приостановить свои полеты в Тегеран до среды, 28 января, включительно", - сообщил представитель компании.
По его словам, в авиакомпании продолжат внимательно наблюдать за развитием ситуации в Иране.
В пятницу авиакомпания Austrian Airlines приняла решение приостановить полеты в Иран до 12 января из соображений безопасности, сообщал журнал Austrian Wings со ссылкой на представительницу авиакомпании.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
МИД Ирана заявил, что страна не хочет войны с США, но готова к ней
