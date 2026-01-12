Lufthansa приостановила полеты в Тегеран

https://1prime.ru/20260112/lufthansa-866417258.html

БЕРЛИН, 12 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Тегеран до 28 января в связи с протестами в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В понедельник в Lufthansa не исключали, что, несмотря на продолжающиеся с конца декабря 2025 года протесты в Иране, полеты в Тегеран могут возобновиться уже 16 января. "В связи с развитием текущей ситуации (в Иране - ред.) Lufthansa в понедельник приняла решение приостановить свои полеты в Тегеран до среды, 28 января, включительно", - сообщил представитель компании. По его словам, в авиакомпании продолжат внимательно наблюдать за развитием ситуации в Иране. В пятницу авиакомпания Austrian Airlines приняла решение приостановить полеты в Иран до 12 января из соображений безопасности, сообщал журнал Austrian Wings со ссылкой на представительницу авиакомпании. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

