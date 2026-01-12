Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной - 12.01.2026
Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной
Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной - 12.01.2026, ПРАЙМ
Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной
Полина Лурье подала в службу судебных приставов заявление и ждёт возбуждения исполнительного производства о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T14:16+0300
2026-01-12T15:14+0300
бизнес
россия
москва
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66f73a0d21deea45b6535c5893737f4b.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье подала в службу судебных приставов заявление и ждёт возбуждения исполнительного производства о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждём постановления о возбуждении исполнительного производства", - сказала собеседница агентства. В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Певица находится в отъезде и вернётся в Москву лишь 20 января, ранее сообщала РИА Новости Свириденко. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
бизнес, россия, москва, мосгорсуд, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд, Верховный суд
14:16 12.01.2026 (обновлено: 15:14 12.01.2026)
 
Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной

Полина Лурье подала в службу судебных приставов заявление о выселении Долиной

© РИА Новости . Евгений Биятов | Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье подала в службу судебных приставов заявление и ждёт возбуждения исполнительного производства о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждём постановления о возбуждении исполнительного производства", - сказала собеседница агентства.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
СМИ сообщили о "секретной" находке на подмосковном участке Долиной
13:24
В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Певица находится в отъезде и вернётся в Москву лишь 20 января, ранее сообщала РИА Новости Свириденко.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
 
Бизнес РОССИЯ МОСКВА Мосгорсуд Верховный суд
 
 
