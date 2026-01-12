https://1prime.ru/20260112/lure-866402639.html

Лурье ждет возбуждения исполнительного производства о выселении Долиной

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье подала в службу судебных приставов заявление и ждёт возбуждения исполнительного производства о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждём постановления о возбуждении исполнительного производства", - сказала собеседница агентства. В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрела квартиру, однако не смогла подписать акт приёма-передачи, поскольку представитель Долиной не обладает полномочиями на подпись подобных документов. Певица находится в отъезде и вернётся в Москву лишь 20 января, ранее сообщала РИА Новости Свириденко. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снят с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

