Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260112/lyubimova-866418144.html
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники - 12.01.2026, ПРАЙМ
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники
Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T22:19+0300
2026-01-12T22:19+0300
экономика
бизнес
россия
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865405320_0:123:3047:1837_1920x0_80_0_0_b12d5009f7aed195a6a283353fae8b70.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили в этот период посетили почти два миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей. Наибольшую посещаемость показали: Русский музей - 208 674, Третьяковская галерея - 201 112, Государственный Эрмитаж - 150 952", - написала она в своем Telegram-канале. Высокий интерес сохранился к музейным комплексам и заповедникам. Так, Петергоф посетили 134 тысячи человек, Царское Село - более 117 тысяч, Новгородский музей-заповедник - свыше 103 тысяч, Павловск - почти 102 тысячи, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 92,5 тысячи человек. Одними из самых востребованных музеев остаются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей - число посетителей составило более 90 тысяч и около 76 тысяч человек соответственно. "В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана - 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой", - добавила Любимова.
https://1prime.ru/20260112/peterburg-866414177.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865405320_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6d64c76b306acdb2422fbdc2b8fa623b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ
22:19 12.01.2026
 
Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники

Любимова: Русский музей, Третьяковка, Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в праздники

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили в этот период посетили почти два миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей. Наибольшую посещаемость показали: Русский музей - 208 674, Третьяковская галерея - 201 112, Государственный Эрмитаж - 150 952", - написала она в своем Telegram-канале.
Высокий интерес сохранился к музейным комплексам и заповедникам. Так, Петергоф посетили 134 тысячи человек, Царское Село - более 117 тысяч, Новгородский музей-заповедник - свыше 103 тысяч, Павловск - почти 102 тысячи, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 92,5 тысячи человек.
Одними из самых востребованных музеев остаются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей - число посетителей составило более 90 тысяч и около 76 тысяч человек соответственно.
"В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана - 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой", - добавила Любимова.
Новогодняя ярмарка в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Почти 1,3 миллиона туристов приехали в Петербург на новогодние праздники
20:29
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала