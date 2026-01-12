Любимова назвала самые посещаемые музеи в новогодние праздники

https://1prime.ru/20260112/lyubimova-866418144.html
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Самыми посещаемыми музеями во время новогодних праздников стали Русский музей, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, всего федеральные музеи посетили в этот период посетили почти два миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек - на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей. Наибольшую посещаемость показали: Русский музей - 208 674, Третьяковская галерея - 201 112, Государственный Эрмитаж - 150 952", - написала она в своем Telegram-канале. Высокий интерес сохранился к музейным комплексам и заповедникам. Так, Петергоф посетили 134 тысячи человек, Царское Село - более 117 тысяч, Новгородский музей-заповедник - свыше 103 тысяч, Павловск - почти 102 тысячи, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник - 92,5 тысячи человек. Одними из самых востребованных музеев остаются Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей - число посетителей составило более 90 тысяч и около 76 тысяч человек соответственно. "В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана - 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса "Планета Океан" и насыщенной праздничной программой", - добавила Любимова.
