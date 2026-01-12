https://1prime.ru/20260112/lyubimova-866419693.html

Любимова оценила кассовые сборы кинопроката в новогодние праздники

Любимова оценила кассовые сборы кинопроката в новогодние праздники - 12.01.2026, ПРАЙМ

Любимова оценила кассовые сборы кинопроката в новогодние праздники

12.01.2026

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Кассовые сборы российского кинопроката с 1 по 11 января на 65% превысили показатели аналогичного периода 2025 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Кассовые сборы в период с 1 по 11 января составили 10,3 миллиарда рублей - это на 65% больше прошлогодних цифр. Среди долгожданных новогодних премьер - "Чебурашка 2", "Буратино" и "Простоквашино", в сумме заработавшие в прокате свыше 9 миллиардов рублей", - написала министр в своем канале в мессенджере Max. Впечатляющие показатели российского кинопроката в начале года служат подтверждением заметного роста интереса зрителей к семейному кино, подчеркнула глава ведомства.

