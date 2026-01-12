https://1prime.ru/20260112/malajzija-866387265.html

Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X

2026-01-12T07:33+0300

технологии

ДЖАКАРТА, 12 янв - ПРАЙМ. Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в заявлении Малайзийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа. Ранее правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили, а некоторые и начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. Первой страной, временно заблокировавшей чат-бот, стала Индонезия. "Комиссия направила уведомления компаниям X и xAI 3 и 8 января, требуя, среди прочего, внедрения эффективных технических и модерационных мер защиты для предотвращения создания контента с помощью ИИ, который может противоречить законодательству Малайзии, включая статью 233 Закона о связи и мультимедиа. Однако ответы, представленные компанией X 7 и 9 января, в основном основывались на механизмах подачи жалоб пользователями и не учитывали риски, связанные с дизайном и работой инструмента ИИ", - говорится в заявлении регулирующего органа. В ведомстве добавили, что комиссия считает полученные ответы "недостаточным для предотвращения вреда или обеспечения соблюдения законодательства". "Ограничение вводится в качестве превентивной и соразмерной меры на время проведения правовых и регуляторных процессов", - говорится в заявлении,. Уточняется, что доступ к Grok останется ограниченным до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты, особенно для предотвращения контента, касающегося женщин и детей. Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.

