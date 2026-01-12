Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/malajzija-866387265.html
Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X
Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X - 12.01.2026, ПРАЙМ
Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X
Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T07:33+0300
2026-01-12T07:33+0300
технологии
малайзия
европа
азия
xai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866387265.jpg?1768192414
ДЖАКАРТА, 12 янв - ПРАЙМ. Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в заявлении Малайзийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа. Ранее правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили, а некоторые и начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. Первой страной, временно заблокировавшей чат-бот, стала Индонезия. "Комиссия направила уведомления компаниям X и xAI 3 и 8 января, требуя, среди прочего, внедрения эффективных технических и модерационных мер защиты для предотвращения создания контента с помощью ИИ, который может противоречить законодательству Малайзии, включая статью 233 Закона о связи и мультимедиа. Однако ответы, представленные компанией X 7 и 9 января, в основном основывались на механизмах подачи жалоб пользователями и не учитывали риски, связанные с дизайном и работой инструмента ИИ", - говорится в заявлении регулирующего органа. В ведомстве добавили, что комиссия считает полученные ответы "недостаточным для предотвращения вреда или обеспечения соблюдения законодательства". "Ограничение вводится в качестве превентивной и соразмерной меры на время проведения правовых и регуляторных процессов", - говорится в заявлении,. Уточняется, что доступ к Grok останется ограниченным до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты, особенно для предотвращения контента, касающегося женщин и детей. Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
малайзия
европа
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, малайзия, европа, азия, xai
Технологии, МАЛАЙЗИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, xAI
07:33 12.01.2026
 
Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X

Малайзия временно заблокировала чат-бот Маска в соцсети X из-за риска появления порно

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 12 янв - ПРАЙМ. Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в заявлении Малайзийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа.
Ранее правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили, а некоторые и начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. Первой страной, временно заблокировавшей чат-бот, стала Индонезия.
"Комиссия направила уведомления компаниям X и xAI 3 и 8 января, требуя, среди прочего, внедрения эффективных технических и модерационных мер защиты для предотвращения создания контента с помощью ИИ, который может противоречить законодательству Малайзии, включая статью 233 Закона о связи и мультимедиа. Однако ответы, представленные компанией X 7 и 9 января, в основном основывались на механизмах подачи жалоб пользователями и не учитывали риски, связанные с дизайном и работой инструмента ИИ", - говорится в заявлении регулирующего органа.
В ведомстве добавили, что комиссия считает полученные ответы "недостаточным для предотвращения вреда или обеспечения соблюдения законодательства".
"Ограничение вводится в качестве превентивной и соразмерной меры на время проведения правовых и регуляторных процессов", - говорится в заявлении,.
Уточняется, что доступ к Grok останется ограниченным до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты, особенно для предотвращения контента, касающегося женщин и детей.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
 
ТехнологииМАЛАЙЗИЯЕВРОПААЗИЯxAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала