Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки
Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки
2026-01-12T13:46+0300
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
