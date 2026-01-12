https://1prime.ru/20260112/manturov-866397791.html

Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки

Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки - 12.01.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки

Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T13:46+0300

2026-01-12T13:46+0300

2026-01-12T13:46+0300

россия

рф

денис мантуров

владимир путин

космос

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20251228/sputnik-866004272.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, денис мантуров, владимир путин, космос