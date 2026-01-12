Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки - 12.01.2026
Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки
россия
рф
денис мантуров
владимир путин
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
россия, рф, денис мантуров, владимир путин, космос
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин, космос
13:46 12.01.2026
 
Мантуров рассказал об увеличении орбитальной группировки

Мантуров: российская орбитальная группировка увеличилась до 300 спутников

© Фото : ESA/Alexander GerstВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Вид на Землю с МКС. Архивное фото
© Фото : ESA/Alexander Gerst
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
РОССИЯ РФ Денис Мантуров Владимир Путин космос
 
 
