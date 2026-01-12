Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/manturov-866398538.html
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику
Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:54+0300
2026-01-12T13:54+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75592/29/755922953_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_942919f31c5db7ee1bc5b3f1d08c9143.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. "Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - сказал Мантуров.
https://1prime.ru/20251127/putin-864994155.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75592/29/755922953_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_f8e5d93884a00d6d7b03a58133dda7bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, денис мантуров, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин
13:54 12.01.2026
 
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику

Объем экспортных контрактов РФ на военную технику достиг рекордных $70 млрд

Российский танк
Российский танк
Российский танк. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - сказал Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Россия должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК, заявил Путин
27 ноября 2025, 17:02
 
РОССИЯБизнесРФДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала