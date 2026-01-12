https://1prime.ru/20260112/manturov-866398538.html
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику
2026-01-12T13:54+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75592/29/755922953_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_942919f31c5db7ee1bc5b3f1d08c9143.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. "Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - сказал Мантуров.
рф
