Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику

2026-01-12T13:54+0300

россия

бизнес

рф

денис мантуров

владимир путин

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. "Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - сказал Мантуров.

рф

2026

россия, бизнес, рф, денис мантуров, владимир путин