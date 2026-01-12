https://1prime.ru/20260112/manturov-866399288.html
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции
Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T13:48+0300
2026-01-12T13:48+0300
2026-01-12T13:48+0300
бизнес
россия
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866399148_0:0:2723:1532_1920x0_80_0_0_127ce2f61fce8891dc7016055db71b43.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Вывод в том числе на рынок новой конкурентоспособной продукции влияет, собственно, на наш экспорт конкурентоспособной продукции – за 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. Это говорит о том, что наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80% именно в дружественные страны", - сказал Мантуров. Он добавил, что до 2022 года показатель составлял примерно 60%.
https://1prime.ru/20260112/manturov-866397791.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866399148_0:0:2723:2042_1920x0_80_0_0_5f0dd1941e717454b07ebf7efd91f2b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, денис мантуров, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Владимир Путин
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции
Мантуров: экспорт промышленной продукции за 10 месяцев 2025 года вырос на 18%