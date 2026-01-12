Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции

https://1prime.ru/20260112/manturov-866399288.html

бизнес

россия

денис мантуров

владимир путин

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Вывод в том числе на рынок новой конкурентоспособной продукции влияет, собственно, на наш экспорт конкурентоспособной продукции – за 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. Это говорит о том, что наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80% именно в дружественные страны", - сказал Мантуров. Он добавил, что до 2022 года показатель составлял примерно 60%.

