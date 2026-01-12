Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции - 12.01.2026
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции - 12.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции
Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил... | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Вывод в том числе на рынок новой конкурентоспособной продукции влияет, собственно, на наш экспорт конкурентоспособной продукции – за 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. Это говорит о том, что наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80% именно в дружественные страны", - сказал Мантуров. Он добавил, что до 2022 года показатель составлял примерно 60%.
13:48 12.01.2026
 
Мантуров рассказал о росте экспорта промышленной продукции

Мантуров: экспорт промышленной продукции за 10 месяцев 2025 года вырос на 18%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Промышленность России нарастила экспорт продукции за 10 месяцев прошлого года на 18%, а доля торговли с дружественными странами составляет около 80%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Вывод в том числе на рынок новой конкурентоспособной продукции влияет, собственно, на наш экспорт конкурентоспособной продукции – за 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. Это говорит о том, что наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80% именно в дружественные страны", - сказал Мантуров.
Он добавил, что до 2022 года показатель составлял примерно 60%.
