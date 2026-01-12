Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов - 12.01.2026, ПРАЙМ
Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов
Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов
промышленность
россия
рф
денис мантуров
владимир путин
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. "Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10% в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
рф
промышленность, россия, рф, денис мантуров, владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин
13:52 12.01.2026
 
Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов

Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК в конце 2025 года превысила 30%

© РИА Новости . Алексей Майшев
Сотрудник в цехе
Сотрудник в цехе - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Сотрудник в цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
"Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10% в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
ПромышленностьРОССИЯРФДенис МантуровВладимир Путин
 
 
