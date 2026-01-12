https://1prime.ru/20260112/manturov-866399482.html

Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. "Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10% в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

