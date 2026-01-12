https://1prime.ru/20260112/manturov-866400082.html

Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК

Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК - 12.01.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК

В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T14:01+0300

2026-01-12T14:01+0300

2026-01-12T14:01+0300

россия

промышленность

рф

денис мантуров

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159793_0:4:3032:1710_1920x0_80_0_0_ea4324ada6925e316770755fd048131b.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда", - сказал Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20260112/manturov-866399482.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, денис мантуров, владимир путин