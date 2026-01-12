Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК - 12.01.2026
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда", - сказал Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда", - сказал Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30 процентов
