Маск хочет отобрать своего ребенка у матери из-за ее поддержки ЛГБТ*

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в | 12.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в пользу трансендерного* движения.В апреле 2025 года Маск заявлял, что передал Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год. "Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика", - написал он в соцсети X. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в пользу трансендерного* движения.
В апреле 2025 года Маск заявлял, что передал Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год.
"Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика", - написал он в соцсети X.
Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
