https://1prime.ru/20260112/mask-866420677.html

Маск хочет отобрать своего ребенка у матери из-за ее поддержки ЛГБТ*

Маск хочет отобрать своего ребенка у матери из-за ее поддержки ЛГБТ* - 12.01.2026, ПРАЙМ

Маск хочет отобрать своего ребенка у матери из-за ее поддержки ЛГБТ*

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T23:31+0300

2026-01-12T23:31+0300

2026-01-12T23:31+0300

бизнес

общество

рф

илон маск

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483892_0:59:807:513_1920x0_80_0_0_ff3f1e11fae3d30e6e7399730bda656d.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в пользу трансендерного* движения.В апреле 2025 года Маск заявлял, что передал Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год. "Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика", - написал он в соцсети X. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://1prime.ru/20251115/zakharova-864569095.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, илон маск, сша