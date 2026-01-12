Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Медь подорожала на 1,5 процента в понедельник на фоне ослабления доллара
© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на 1,5% в понедельник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,5%, до 5,991 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,2%, до 98,93 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе на медь, держателей других валют.
На динамику курса доллара могли повлиять заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст страны угрожает ему уголовными обвинениями. Пауэлл при этом связал их с давлением действующей администрации.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы на предыдущей неделе стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,18%, до 12 998 долларов, алюминия - на 1,46%, до 3 136 долларов, стоимость цинка - на 0,59%, до 3 153,5 доллара.