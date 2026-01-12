Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 12.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260112/med-866389026.html
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 12.01.2026, ПРАЙМ
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет на 1,5% в понедельник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T08:44+0300
2026-01-12T08:44+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864949893_0:197:3077:1927_1920x0_80_0_0_331a61279933581e4defc6cbe17bfd76.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на 1,5% в понедельник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,5%, до 5,991 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,2%, до 98,93 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе на медь, держателей других валют. На динамику курса доллара могли повлиять заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст страны угрожает ему уголовными обвинениями. Пауэлл при этом связал их с давлением действующей администрации. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы на предыдущей неделе стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,18%, до 12 998 долларов, алюминия - на 1,46%, до 3 136 долларов, стоимость цинка - на 0,59%, до 3 153,5 доллара.
https://1prime.ru/20260112/zoloto-866387361.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864949893_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_c7aee8afbebbcafe7c12142c55063047.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex
08:44 12.01.2026
 
Медь подорожала на фоне ослабления доллара

Медь подорожала на 1,5 процента в понедельник на фоне ослабления доллара

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа . Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди растет на 1,5% в понедельник утром на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,5%, до 5,991 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Золото и серебро торгуются в плюсе
07:42
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,2%, до 98,93 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе на медь, держателей других валют.
На динамику курса доллара могли повлиять заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла ранее в понедельник о том, что минюст страны угрожает ему уголовными обвинениями. Пауэлл при этом связал их с давлением действующей администрации.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы на предыдущей неделе стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,18%, до 12 998 долларов, алюминия - на 1,46%, до 3 136 долларов, стоимость цинка - на 0,59%, до 3 153,5 доллара.
 
РынокТоргиСШАДжером ПауэллComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала